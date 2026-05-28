Fahiş lahmacun fiyatı sonrası bakanlık harekete geçti: İşletmeye ağır ceza

12:36 28/05/2026, Perşembe
Bakanlık fırsatçılara acımadı: İşletmeye ceza yağdı
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranın menüsündeki fahiş fiyatlar sosyal medyada gündem olmuştu. Ticaret Bakanlığı duruma hızlı şekilde müdahale ederek işletmeye yönelik inceleme başlattı.

Muğla Fethiye'de bir restorada tek bir lahmacunu bin 450 TL, kıymalı pidenin bin 500 TL ve margarita pizzanın bin 800 TL’den satıldığının ortaya çıkması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, kamuoyunda büyük tepki çeken işletmeye yönelik denetimlerin detaylarını paylaştı.

Baskın yapıldı: 24 üründe aykırılık

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre; Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri 27 Mayıs 2026 tarihinde söz konusu işletmeye ivedilikle baskın düzenledi.

Yapılan incelemelerde, 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı.

Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda

İşletmenin fahiş fiyat politikasına yönelik yaptırımlar bununla da sınırlı kalmadı. Bakanlık, menüdeki 5 adet ürüne ilişkin tespitlerin ardından, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından şu mesaj yayınlandı:

"Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."
"Şikayet edin" çağrısı

Uzmanlar ve bakanlık yetkilileri, tüketicileri sipariş vermeden önce mutlaka kapı girişindeki ve masadaki menüleri kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarında benzer fahiş fiyatlarla veya kurallara aykırılıklarla karşılaşan vatandaşların şu kanallar üzerinden resmi bildirimde bulunmaları istendi:

CİMER
ALO 175 Tüketici Danışma Hattı
Ticaret Bakanlığı HFA (Haksız Fiyat Artışı) Mobil Uygulaması



