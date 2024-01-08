İstanbul'da Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.S. isimli bir şahıs, yatsı namazı öncesinde Fatih Camisi'nde slogan atarak huzursuzluk çıkardı.

Sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.









Namaz sonrası imam odasına girdi

Akşam namazının ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

Cami içinde slogan attı

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan söz konusu saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Fatih Camii saldırganı Ö.S.

"Usta'nın durumu stabil"

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Alpaslan Mayadağlı, açıklamada bulundu.

TRT Haber canlı yayınına bağlanan Mayadağlı, Usta'nın soluk borusuna kısmi müdahale edildiğini ve durumunun stabil olduğunu kaydederek, "Üç bıçak darbesi almış, hayati tehlikesi yok, gerekli müdahaleler yapılıyor.'' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: Adli soruşturma çok yönlü devam ediyor

Saldırıya ilişkin X hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin çok yönlü devam ettiğini bildirdi.





İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca #adlisoruşturma çok yönlü devam etmektedir.



Hepimizi üzen… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 8, 2024

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tedavileri yoğun bakımda sürüyor

Kanlı saldırı sonrası sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in yoğun bakımda tedavi edildiğini bildirip, "Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor." dedi.





İstanbul’da bu akşam Fatih Camii’de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte.



Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı.



Saldırıyla ilgili soruşturma… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 8, 2024

AK Parti'den açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, saldırıyı lanetlediğini ifade ederek saldırganın yakalandığını belirtti, yaralılara şifalar diledi.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz."

İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik.



Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır.



Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş… — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 8, 2024

Vali Gül'den geçmiş olsun ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırı sonucu yaralanan Kurra Hafız Galip Usta ile Bilal Erdem'i tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

X hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Vali Gül, yaralıların tedavilerinin devam ettiklerini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül, ziyarete ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem’e Allah’tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor. Geçmiş olsun."





Fatih Camii’nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem’e Allah’tan şifa diliyoruz.



Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık.

Tedavileri devam ediyor.



Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor.



Geçmiş olsun. pic.twitter.com/xtLesAGtr1 — Davut GÜL (@gul_davut) January 8, 2024

Ali Erbaş: Menfur saldırının takipçisi olacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Erbaş, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Erbaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız."





İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur… — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 8, 2024



