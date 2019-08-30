Gündem Fatihte metruk binanın balkonu çöktü
İSTANBUL

Fatih'te metruk binanın balkonu çöktü

Fatih'te metruk binanın balkonu çöktü

Fatih'te, yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önceden boşaltılan iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbiri alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, güvenlik tedbiri alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı.
Ekipler, güvenlik tedbiri alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı.

Fatih'te, yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önceden boşaltılan iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ferruh Kahya Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesince, yıkılma tehlikesi nedeniyle bir süre önce boşaltılan ve mühürlenen iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

  • İkinci kattaki balkondan kopan taş ve demir parçaları yolun ortasına düştü. O sırada sokakta kimsenin olmaması sayesinde olası bir facia yaşanmadı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbiri alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı.

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