Fazla üretip el altından satmışlar

İstanbul Emniyeti, Kağıthane'de şehit edilen polis memuru Hakan Telli'ye isabet eden kurşunların 'Utaş' marka bir silahtan çıkması fakat bu silahın Türkiye'de üretiminin olmaması üzerine konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra suç örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonlarda da aynı silahtan çok sayıda ele geçirince silahın Türkiye'de yasadışı şekilde imalatının yapıldığı ihtimali üzerinde durdu. Yapılan çalışmalarda, özellikle seri atış özelliği bulunan silahın organize ve narkotik suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Ekipler bunun üzerine 18 Nisan’da kimliklerini ve adreslerini belirledikleri, silah imalatı ile ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.





ŞİRKETİN SAHİPLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'da eş zamanlı yapılan operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisin Ankara’da girdiği bir adres ise polisi şaşırttı. Adresin silah üretiminde yetkili olan resmi bir fabrika olduğu ortaya çıktı. Fabrikanın fazla üretim yaptığı, ancak gayrı resmi olarak ürettiği fazla silahları el altından piyasaya sürdüğü ve suç örgütlerine sattığı da tespit edildi. Polis, Toprak Silah Sanayi şirketinin sahiplerini de gözaltına aldı.





CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 3 uzun namlulu tüfek, 236 otomatik silah, 340 otomatik silah parçaları, 251 üst gövde, 287 dipçik, 2572 namlu ve 110 şarjör, bin 17 tabanca 190 tabanca üst sürgü takımı, 682 tabanca namlusu, 2 bin 5 tabanca gövdesi, 827 sürgüsü, 153 kabzası ve 435 tabanca seri aparatı, 2 alt-üst silah kalıbı 5 bin fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve mühimmatlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



