Felaketin izleri kalplerde kaldı

6 Şubat’ın ikinci yıl dönümünde mezarlıklar, kayıplarını anmak isteyen ailelerin buluşma noktası oldu. 53 bin kişinin hayatını kaybettiği büyük depremin üzerinden iki yıl geçti, ancak felaketin geride bıraktığı acılar ilk günkü gibi taze. Kahramanmaraş Deprem Şehitleri Mezarlığı’na sabahın erken saatlerinden itibaren gelenler, sevdiklerinin mezarları başında dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Bir yıl önce yaşanan felaketin izleri sadece şehirlerde değil, kalplerde de silinmez bir şekilde kaldı.

Kahramanmaraş Deprem Şehitleri Mezarlığı, 6 Şubat 2023’te yakınlarını kaybeden vatandaşların ziyaret noktası oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen aileler, sevdiklerinin mezarları başında dualar etti. Depremde kızı, damadı ve iki torununu kaybeden Suriyeli Hudem Hayati, onların mezarlarını ziyaret etmek için Suriye’den geldi. Hayati, gözyaşları içinde çocuklarının adlarını fısıldadı. Acılı anne, iki yıl önce yaşadığı kaybın hala taptaze olduğunu belirterek, “O günden beri hayatım eskisi gibi olmadı. Her gün bu acıyla yaşıyorum” dedi. Depremin altıncı gününde enkaz altından kızının ve torununun cansız bedeninin çıkarıldığını paylaşan Ahmet Şekkel, “Yüreğimin parçası burada yatıyor. Sık sık ziyarete gelip kızıma ve torunuma dua ediyorum. Evlat acısı başkaymış” diye konuştu.