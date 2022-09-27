Gündem Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti
YEREL GÜNDEM

Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Hizmet Ödülü sahibi felsefeci Prof. Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​Felsefeci Doğan Özlem 78 yaşında hayatını kaybetti
Arşiv.

Özlem'in vefatını, Mimar Sinan Üniversitesi (MSGSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Harun Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ökten, paylaşımında, "Prof. Dr. Doğan Özlem vefat etmiş maalesef. Felsefe literatürümüze çok büyük katkılarda bulunmuştu. Allah rahmet eylesin." ifadesine yer verdi.

Modern Alman felsefesi başta olmak üzere felsefe disiplinleriyle ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Özlem, kitap ve makaleleriyle de tanınıyordu.

Doğan Özlem kimdir?

İzmir'de 1944'te dünyaya gelen Özlem, İzmir Atatürk Lisesinde başladığı lise öğrenimini tamamlayamadan kunduracı kalfası ve tezgahtar olarak çalıştı.

Liseyi vatani görevi sırasında dışarıdan sınavlara girerek bitiren Doğan Özlem, yine askerliği esnasında üniversite giriş sınavını kazanarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yükseköğrenime başladı.

"Max Weber'de Bilim ve Sosyoloji" doktora tezini 1979'da tamamlayan Özlem, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde asistan olarak göreve başladı.

Özlem 1988'de doçent, 1993'te profesör oldu. Adına 2004'te "Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı" hazırlanan Doğan Özlem, 2005'te ise TÜBA Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

İzonomik yaklaşımla dostluğu anlama çabası
HAYAT
İzonomik yaklaşımla dostluğu anlama çabası

Yusuf el-Karadavi son yolculuğuna uğurlandı
DÜNYA
Yusuf el-Karadavi son yolculuğuna uğurlandı
Meteorolojiden dört il için sarı alarm

Meteorolojiden dört il için 'sarı' alarm

​İstanbul'da da sağanak görülecek.
Türkiyenin konuştuğu olay

Türkiye'nin konuştuğu olay

​Gaziantep'teki çocuk cinayetine ilişkin haberlerle ilgili yeni gelişme.
Kahraman polis memuru Sedat Gezer teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önledi

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​İşe giderken sokak ortasında sırtından bıçaklandı.

​Hem Yunanistan'a zırhlı araç gönderdi hem de diyalog çağrısı yaptı

​Geleceğin süper besini Türkiye'de üretiliyor.

Erdoğan'dan HDP'ye sert gönderme.

​İYİ Parti 'küçük' diyerek dört partiyi gözden çıkardı

​Çevre illerde de hissedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.