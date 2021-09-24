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YEREL GÜNDEM

Fen İşleri ekipleri her mahalleye hizmet veriyor

Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçenin birçok mahallesinin ihtiyaç duyan sokağında, asfalt yama, kilitli parke taşı, kaldırım karo ve bordür yenileme ve yeni kadastral yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fen İşleri ekipleri her mahalleye hizmet veriyor
Akdeniz Belediyesi

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; Yeni Mahalle, Nusratiye, İhsaniye, Şevket Sümer, Barış, Kültür, Siteler, Üç Ocak, Bahçe, Çilek ve Adanalıoğlu mahallelerinin ihtiyaç duyan onlarca sokağında asfalt yama, kilit taşı, bordür ve kaldırım karo tamir çalışmaları yapıldı. Özellikle kırsal bölgelerde, üreticiler ve vatandaşların her türlü ulaşım ve nakliye işini kolaylaştırmak amacıyla yol açma çalışmaları da gerçekleştiren fen işleri ekipleri, iş makineleri yardımıyla Adanalıoğlu’nda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kadastral yol; Çilek Mahallesi 63119 Sokak’ta da imar yolu açma çalışması yaptı.

Yağmur suyu baskınlarının önüne geçiliyor

Ekipler; mevsim değişimiyle birlikte yağışların başladığı bu günlerde, kot farkından dolayı yaşanan yağmur suyu baskınlarının önüne geçmek amacıyla Çilek Mahallesi’nin birçok sokağında eskiyen asfaltı söküp reglaj ve kot çalışması yaptıktan sonra kilit taşı ile kaplıyor, kaldırımları da yenileyip oluk bordür döşeme çalışması yapıyor. Mahallede, bir imar adası içinde toplam 7 sokağın eski asfaltı sökülüp reglaj ve kot çalışması yapıldıktan sonra kilittaşı döşenmeye başlandı. Bu sokaklarda yağmur sularının birikmesinden kaynaklı su baskınları yaşanıyordu. Bu çalışma sayesinde su baskınlarının önüne geçilecek, mahallenin sokaklarına toplamda yaklaşık 6 bin metrekare kilittaşı döşenecek.

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