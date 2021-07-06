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YEREL GÜNDEM

Fen işleri ekipleri ilçenin dört bir yanında aralıksız çalışıyor

Akdeniz’de; fen işleri müdürlüğü ekiplerinin merkez kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm sokaklarda asfalt yama, kaldırım ve kilit taşı yenileme, yeni tarım yolları açma hizmetleri kesintisiz devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fen işleri ekipleri ilçenin dört bir yanında aralıksız çalışıyor
Akdeniz Belediyesi

İlçenin kırsal yerleşim bölgelerinden biri olan Yeşilova Mahallesi’nin arazi yollarına baypas döküp greyder yardımı ile serim yapan ekipler; özellikle yerel üreticilerin ulaşım sorununu ortadan kaldırdı.

Ekipler; İhsaniye Mahallesi 4931, 4903, 4926 sokaklar ile Puğkaracadağ mahallelerinin bozulan sokaklarında asfalt yama çalışması yaparken, Hamidiye Mahallesi 4220 sokak, Güneş Mahallesi 5806 ve 5814 sokaklarda da kilit taşı yenileme; Huzurkent’te ise kaldırım yenileme çalışması yaptı.

Vatandaşların can güvenliği için kasis ve dubalar yapılıyor

Vatandaşların can ve mal güvenliği için de bir takım tedbirler alan Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, son olarak Barış Mahallesi 4529 Sokak üzerinde, sürücülerin aşırı hız yapmasını önleyip yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla kasis montajını tamamladı.

Öte yandan, Bahçe Mahallesi’nde de 4604 Sokak üzerinde mahalle sakini vatandaşlar ile civar esnafın talebi üzerine, kaldırım kenarında duba montajını tamamlayan ekiplerin, gelen taleplere göre emniyet amaçlı kasis ve duba montaj çalışmaları devam edecek.

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