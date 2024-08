Fenomenler kepenk kapattı

Instagram'a erişim engeli toplumun pek çok kesiminde farklı karşılık buldu. Özellikle sosyal platformda yüksek takipçili hesaplarıyla dikkat çeken fenomenlerde sessizlik var. Günlük yaşamlarının çoğu anını milyonlarca kişiyle paylaşan fenomenler, hesapların çalınmasından endişe ettikleri için VPN de yükleyemiyor. Bazıları ise giriş yaptıkları halde istedikleri beğeniyi alamıyor. Instagram'da 930 bin takipçisi olan Ecmel Rümeysa Kaya, kendisinin de şu an VPN kullanarak giriş yaptığını söyleyerek, “Instagram'ın kapanması benim hayatımı çok kötü etkiledi. Link paylaşmak yasak olduğu için şu an link vermiyorum. Maddi anlamda çok etkilendim. Şu an evde bütün gün boşum. Kepenkleri kapatılmış bir kasap dükkanı gibi hissediyorum. İş birlikleri devam ediyor ama ötelenmiş bir şekilde. Tiktok’a yönelmeyi düşünüyorum” diye konuştu.