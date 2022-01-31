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ÇANAKKALE

Feribot seferlerine fırtına engeli: İptal edildi

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçesine yapılacak bazı feribot seferleri Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması iptal olan seferleri açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Feribot seferlerine fırtına engeli: İptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

SEFERLER İPTAL OLDU

  • Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

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