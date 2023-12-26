FETÖ ağzıyla hakimlere gözdağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Isparta'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'nin açılışı kapsamında yaptığı konuşmada, ''DHKP-C gibi bir örgüt, IŞİD gibi bir örgüt, FETÖ gibi bir örgüt, PKK gibi bir örgüt, bir sürü örgütler emin olun aynı yerden besleniyor. Aynı ülkeler bunlara destek veriyor. Lojistik destek sağlıyor. Amaçları da bugün Filistin'de olanlara göz yumanlar, çocukların ve kadınların katline 'ateşkes' bile diyemeyenler, bu ülkede de aynı şekilde tahrik etmeye teşvik, etmeye devam ediyorlar'' ifadelerini kullandı.