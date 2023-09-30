FETÖ belgeselli festival iptal

KHK’lı propagandası yapılan “Kanun Hükmü” belgeseliyle eleştirilerin odağındaki Altın Portakal Film Festivali dün iptal edildi. Yarışma seçkisine bir sokulup bir çıkarılan FETÖ ve KHK’lı propagandasının yapıldığı “Kanun Hükmü” belgeseliyle büyük tepki çeken 60. Altın Portakal Film Festivali, tüm sponsorların çekilmesi sonrası iptal edildi. Düne kadar festivale destek vereceklerini açıklayan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan tepkiler sonrası kendi partisinden de tepki gelince zehir zemberek açıklamayla festivalin iptal edildiğini açıkladı.

TÜM SPONSORLAR ÇEKİLDİ

Önceki gün sponsorluktan çekilen Kültür ve Turizm Bakanlığından sonra dün de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin düzenleneceği Antalya Spor Salonu’nun tahsisini iptal ettiğini ve festivale olan desteklerini çektiğini duyurdu. Açıklamada, “Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır” denildi. Bakanlıkların yanı sıra festivalin sponsorları arasından olan THY ve Corendon Airlines da sponsorluktan çekildi.

Festivalde jüri başkanlığı yapan Demet Akbağ da son gelişmeler üzerine istifa ettiğini duyurdu. Akbağ, “İsmimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım” dedi.

SORUMLUSU FESTİVAL YÖNETMENİ

Dün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha önce sahip çıktığı festivale ilişkin bu kez isim vermeden festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu’nu hedef aldı. Böcek, şunları kaydetti:

“Gelinen noktada büyükşehir belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin, bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Konunun tüm ülkeyi, Antalya’yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir.”

GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Böcek; festival yönetmeni, sanat yönetmeni ve oluşturdukları sanat ekibinin tamamının görevine son verildiğini belirterek “Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve Belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum” şeklinde konuştu.

FETÖ'ye karşı dik durun!

KHK’lı ve FETÖ güzellemesinin yapıldığı Altın Portakal Film Festivali Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Günlerdir eleştirilere kulak tıkayıp festivale destek vereceklerini söyleyen CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e iptal kararı öncesi dün kendi partisinden de tepki geldi.

Festivalin iptali öncesi konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin CHP'li Meclis Üyesi Oktay Başaran, skandala sert tepki geldi. Oktay Başaran, "Sanat demokrasimize kastetmiş, devletimize, halkımıza saldırmış bir terör örgütünü savunmak, mağdur göstermek, hatta o örgütün propagandasını yapmak asla değildir” dedi. Partisini onurlu bir duruş sergilemeye davet eden Başaran şunları kaydetti:

MAHALLE BASKISINA BOYUN EĞMEYİN

“Bir belgesel adı altında FETÖ'yü aklamaya çalışmayı asla kabul edemediğim gibi üyesi ve neferi olmaktan hep şeref duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem. Partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını tüm mahalle baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı onurlu bir duruşa davet ediyorum."

Böcek, tepkilerin artması sonrası festivali iptal etmek zorunda kaldı.







