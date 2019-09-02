FETÖ davaları kaldığı yerden

Yargıda, 20 Temmuz’da başlayan adli tatil sona erdi. Bu süre boyunca adliyelerde ve istinaf mahkemeleri ile Danıştay ve Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yaptı. 40 günlük adli tatilin ardından bugün itibariyle tüm adliyeler ve yüksek yargı kurumları tam kapasite çalışmaya başlayacak. Yeni adli yılda da kritik FETÖ soruşturma ve davaları hız kesmeden sürecek. 15 Temmuz’dan sonra açılan 289 darbe davasından 265’i tamamlandı. Geri kalan 24 davanın da yeni adli yılda bitirilmesi bekleniyor. Bu davalardan en kritiği ise Akıncı Üssü davası. 475 sanıklı dava 3 Eylül’de görülmeye devam edilecek.

Hakan Çiçek

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Nurettin Oruç

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Harun Biniş

Darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz ile Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve 15 Temmuz’da Ankara’ya bomba yağdıran hain pilotların da aralarında bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davası, 3 Eylül’de görülmeye devam edilecek.

521 SANIKLI DAVA

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki darbe eylemlerine ilişkin 521 kişinin yargılandığı dava da yine yeni adli yılda devam edecek. Ankara’da en çok sanığı bulunan darbe davası olma özelliği taşıyan dava 9 Eylül’de görülmeye devam edilecek. Yine önemli darbe davalarından olan ve 142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası ile 245 sanıklı Jandarma Genel Komutanlığı karargah davasına da devam edilecek. İstanbul’da da 44 sanıklı Hava Harp Okulu davası ile SAT ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bunlardan sorumlu 14 sivilin aralarında bulunduğu 52 sanıklı dava da darbe davaları arasında yer alıyor.

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KRİTİK FETÖ DAVALARI

Darbe davalarının yanı sıra önemli FETÖ davaları da yeni adli yılda görülmeye devam edecek. Bunlar arasında FETÖ finansörü firari Akın İpek’in sanıkları arasında yer aldığı Koza İpek davası, eski Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davası, “Askeri ve siyasi casusluk” suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı dava, FETÖ’nün “futbolda şike soruşturması” kumpas davası, “Kozmik Odada kumpas” davası ile usulsüz dinleme ve 2010 KPSS başta olmak üzere FETÖ’nün soru hırsızlıklarına ilişkin davalar da bulunuyor.

GÖZLER YÜKSEK YARGIDA

İlk derece mahkemelerince sonuçlandırılan darbe ve FETÖ davaları da yüksek yargının önüne gitmeye başladı. İstinaf mahkemeleri ile Yargıtay, bu davalara ilişkin itirazları değerlendirecek. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin yakın zamanda ankesör ve 2010 KPSS’ye ilişkin önemli bir karar vereceği belirtiliyor. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, şu an derdest halde 80 bin FETÖ soruşturması bulunuyor. Yargılama aşamasındaki dosya sayısının ise 45 bin civarında olduğu belirtildi. Yeni adli yılda söz konusu 125 bin soruşturma ve davaların önemli kısmının sonuçlanacağı ifade ediliyor.

Kumpasçılar hesap verecek

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda örgüt, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’ne kadar sızdı. Pek çok kumpasa imza atan eski yüksek yargı üyelerinin yargılamasının da yeni adli yılda bitirileceği belirtiliyor. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin önünde 61 derdest dosyanın bulunduğu öğrenilirken, yeni adli yılla birlikte 61 sanığın davaları görülmeye başlayacak. TSK’daki mahrem yapıyı deşifre eden ankesör operasyonları da yeni adli yılda hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda hakkında dava açılan yüzlerce FETÖ’cü asker yargılanacak.