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İSTANBUL

FETÖ hasar tespitinde

FETÖ’nün güncel yapılanmasına 18 Ekim’de düzenlenen ve 219 kişinin tutuklandığı ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ örgüt üst yönetiminde paniğe neden oldu. Operasyonun hemen ardından güncel yapı içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarına Signal, Viber ve benzeri uygulamalar üzerinden talimatlar gönderen FETÖ, gözaltındaki üyelerini örgüte yakın avukatlara yönlendirdi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
FETÖ hasar tespitinde
FETÖ, gözaltındaki üyelerini örgüte yakın avukatlara yönlendirdi.

FETÖ’nün güncel yapılanmasına 18 Ekim’de düzenlenen ve 219 kişinin tutuklandığı ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ örgüt üst yönetiminde paniğe neden oldu. FETÖ’nün hasar tespit çalışmalarına başladığı belirlendi. Operasyonun hemen ardından güncel yapı içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarına Signal, Viber ve benzeri uygulamalar üzerinden talimatlar gönderen FETÖ, gözaltındaki üyelerini örgüte yakın avukatlara yönlendirdi.

PANİK VE KORKU ALDI

Mağduriyet algısı oluşturmak isteyen FETÖ’nün gözaltındaki FETÖ’cülerden kendi ya da çocuğu hasta olan veya hamile olan üyelerinin fotoğraflarının çekilmesini istediği tespit edildi. Operasyonun örgütün sözde lider kadrosu içerisinde panik ve korkuya neden olduğu, Türkiye’de bulunan mahrem imamlara tedbir talimatları gönderildiği ve muhalefet partilerinden operasyona tepki gösterilmemesinin FETÖ içinde hayal kırıklığına neden olduğu da istihbarat raporlarına yansıdı.

BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

Operasyondan sonra FETÖ’cü ailelere yapılan maddi yardımların bir süreliğine durdurulduğu, aylık olarak yapılan yardımların da 6 aylık periyotlar halinde toplu halde yapılmasına karar verildiği tespit edildi. Örgütü şok eden operasyonun ardından sözde üst yönetiminden gelen talimatla ‘Hasar tespiti’ adı altında çalışma başlatıldığı da belirlendi. Söz konusu hasar tespiti çalışması kapsamında gözaltına alınan FETÖ’cülerin bilgilerinin elde edilmeye çalışıldığı ve itirafçı olan FETÖ’cülere ulaşmak için yollar arandığı belirlendi. Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nun ardından cezaevlerinde tutuklu bulunan FETÖ’cüler arasında gruplaşmaların ve tartışmaların yaşandığı, örgüte güvensizliğin hakim olduğu da öğrenildi.

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