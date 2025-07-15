FETÖ için her yol mübah

FETÖ, yıllar boyunca istihbarat örgütü gibi çalışarak kamuya sinsice sızdı; her yalanı, her taktiği mübah gördü. Sahte sağlık raporlarından usulsüz dinlemelere, sosyal medya kumpaslarından sahte itirafçılığa kadar uzanan yöntemlerle devletin en kritik kurumlarını hedef aldı.
Tipik bir istihbarat örgütü olarak dizayn edilen FETÖ, gerek kamuya sızmada gerekse 15 Temmuz sonrası kamu ve toplumdan ayıklanma esnasında en iyi bildiği şey ‘yalanı’ kullandı. İftira ve inkar kendini gizlemek yakayı ele vermemek için en büyük silahı olan FETÖ, yine bunları kullanarak toparlanmaya çalışıyor.
Elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgüt mensuplarına, “Gözaltına alınacağınızı, hapse atılacağınızı da bilseniz kurumlara girme konusunda ısrarcı olun. Hapse girmeyi göze alın, deşifre olduysanız pişmanmış gibi davranın, kritik olmayan bilgiler vererek itirafçı olun, örgüt aleyhine konuşun” denilerek deşifre olmamaları dikte edildi. Farklı STK’lara ve dini gruplara girerek onlar gibi davranıp kimliklerini gizlemeleri, hatta FETÖ aleyhinde söylem ve eylemlerde bulunmaları istendi. Özellikle 15 Temmuz sonrası deşifre olmamak ve takibata uğramamak için FETÖ lideri Gülen’e küfür ve hakaret etmeleri ve başka yapılara sızarak renklenmeleri bizzat Gülen tarafından talimatlandırıldı.
Onlarca yıl mobing, soru hırsızlığı, sahte rapor, şantajla kritik kurumlara sızan FETÖ’nün bu doğrultuda taktikleri itirafçı beyanlarında şöyle özetleniyor.
- FETÖ 1980’lerden itibaren özel mahrem alanlar olarak kabul ettiği TSK ve Emniyet gibi teşkilatlara öğrenci yetiştiren eğitim kurumlarını hedef almıştır.
- Eğitim kurumlarına kendi yetiştirdiği öğrencileri yerleştirmeyi hedefleyen FETÖ deşifre oldukça yeni yöntemler belirlemiş, sınav sorularını çalarak dağıtma yoluna gitmiştir.
TASFİYE ET ELEMAN YERLEŞTİR
- FETÖ’nün sızma stratejilerinden bir diğeri personelini baskı ve şantaj ile tasfiye ettiği kurumlara kendi yetiştirdiği “parlak” elemanlarını yerleştirmesidir.
- Tasfiye süreçlerinde FETÖ başta Twitter olmak üzere sosyal medya araçlarını kullanmış, karalama ve aleyhte propaganda ile yıprattığı isimler yerine kendi mensuplarını yerleştirmiştir.
SAHTE SAĞLIK RAPORLARI
- Örgüt TSK’ya sızma sürecinde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) kazandığı araçları da manipüle etmiştir. Sahte sağlık raporları hazırlama gibi yöntemlerle mensuplarının askeriyeye sızmasını sağlamıştır.
- FETÖ sivil ve askeri mahkemelere sızdırdığı mensupları aracığıyla çeşitli kumpas davaları yürütmüş, devlete sızmada yargının gücü önemli bir araç olarak kullanılmıştır. Ayrıca FETÖ kendisine karşı başlatılan hukuki süreçleri bu yapılanması ile bertaraf edebilmiştir.
USULSÜZ DİNLEMELER, SAHTE DELİLLER
- FETÖ için stratejik kurumlar öncelikli sızılması gereken özel mahrem alanlardır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve TÜRKSAT gibi kurumlar taşıdıkları kritik anlamlardan dolayı örgüt tarafından hedef olarak seçilmiştir. Bu kurumlar aracılığıyla sınav soruları çalınmış, sahte deliller üretilmiş ve usulsüz dinlemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu kurumların sahip olduğu araçlar ile diğer kamu kurumlarına sızma daha kolay hale getirilmiştir.
O NOKTALAR ÖRGÜTÜN GÖZDESİ
- FETÖ için her kamu kurum ve kuruluşu sızılması ve ele geçirilmesi gereken hedeflerdir. Bunun için ilk olarak kurumların hayati ve stratejik noktalarına (personel, muhasebe, özel kalem, istihbarat, bilişim vb.) mensuplarını yerleştirmiş, akabinde de tüm kurumu kontrol altına almaya çalışmıştır.
Tıpkı gaz sızıntısı gibi
FETÖ’nün sızma taktiği birçok uzman tarafından ‘gaz sızıntısına’ benzetiliyor. Gülen›in örgüt mensuplarına «Hava gibi olacaksınız, sizin varlığınızı bilecekler ama yakalayamayacaklar» talimatı 15 Temmuz gecesine kadar karşılık buldu. Örgütün söz konusu talimat doğrultusunda tıpkı bir gaz sızıntısı gibi kamuyu hedef aldığı ve birer birer kurumları bu süreçte zehirlediği dikkat çekiliyor.