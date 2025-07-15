FETÖ için her yol mübah

FETÖ için stratejik kurumlar öncelikli sızılması gereken özel mahrem alanlardır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve TÜRKSAT gibi kurumlar taşıdıkları kritik anlamlardan dolayı örgüt tarafından hedef olarak seçilmiştir. Bu kurumlar aracılığıyla sınav soruları çalınmış, sahte deliller üretilmiş ve usulsüz dinlemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu kurumların sahip olduğu araçlar ile diğer kamu kurumlarına sızma daha kolay hale getirilmiştir.