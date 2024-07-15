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FETÖ 'kara para' radarında: Dört koldan gelir peşinde

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:32 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

15 Temmuz sonrası Türkiye’deki ‘himmet’ kaynaklarına darbe vurulan, diplomasi ile de yurt dışındaki eğitim başta olmak üzere gelir kaynaklarında kayba uğrayan FETÖ, para için yeni her yolu deniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının “Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele” konulu son raporunda “Bu doğrultuda TF (terörizmin finansmanı) riski en yüksek olan örgüt “FETÖ/PDY” olarak belirlenmiş” denildi.

 EN RİSKLİ ÖRGÜT

Söz konusu raporda risk düzeyinde FETÖ ilk sırada yer aldı. Onu PKK/KCK ile diğer sol örgütler takip etti. Raporda, mücadele ile gelir ağları bozulan FETÖ’nün son girişimlerine ilişkin şu bilgiler dikkat çekti:

 DÖVİZ, KRİPTO, FON

“Örgüte karşı yürütülen sistemli mücadele sonrası yurt içindeki gücünü önemli ölçüde kaybetmiş olsa da; özellikle yurt dışında bulunan ve yurtiçinde bulunan deşifre olmamış üyeleri vasıtasıyla ülkemiz için önemli bir tehdit olmayı sürdürmektedir. Bu çerçevede örgütün son dönemde döviz cinsinden işlemler, para ve değer transferi faaliyetleri, kripto varlık kullanımı, sosyal medya platformları aracılığı ile fon toplama yöntemlerini kullandığı görülmektedir.”


#15 Temmuz
#Darbe Girişimi
#FETÖ
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