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FETÖ operasyonu: 445 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisin dijital materyaller üzerinde yaptığı çalışmayla FETÖ bağlantısı tespit edilen 445 emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı. Yerlikaya, “Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

04:00 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:34 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını bildirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya,"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı” ifadelerini kullandı. Şahıslar hakkında idari soruşturma açıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, “Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz” vurgusu yaptı.



#Operasyon
#FETÖ
#Ali Yerlikaya
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