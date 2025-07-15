FETÖ takozu kalktı: Projeler uçtu

Türkiye, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yavaşlattığı savunma ve güvenlik politikalarında köklü dönüşüme giderken önemli ürünlere imza attı. Başarısız darbe girişimi yalnızca siyasi ve idari yapıda değil, aynı zamanda savunma sanayiinde de yerli ve milli üretim hedeflerini hızlandıran bir dönüm noktası oldu. Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda yerli savunma sanayi yatırımlarında ciddi bir ivme kazandı. Savunma sanayiinde kritik teknolojilerin millileştirilmesi hedefiyle İHA ve SİHA gibi insansız hava araçlarının üretimi artırıldı. Bu araçlar hem sınır ötesi operasyonlarda hem de iç güvenlik faaliyetlerinde etkin biçimde kullanılmaya başlandı.





FETÖ’NÜN İADE EDİLMEMESİ YOLU DEĞİŞTİRDİ

2016 sonrası dönemde Türkiye, özellikle ABD ile savunma alanında yaşadığı teknik ve siyasi anlaşmazlıkların ardından alternatif arayışlarına hız verdi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iade edilmemesi, iki ülke arasında gerilimi artırırken; Türkiye, bu süreçte Rusya ile yakınlaşarak S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etti. Bu hamle, Türkiye’nin NATO üyeliği bağlamında geniş yankı uyandırırken, aynı zamanda savunma bağımsızlığı yönünde kararlı duruşunun bir göstergesi olarak yorumlandı.





KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında Beştepe’de düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Batı’dan destek beklemeden, kendi imkânlarımızla Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi operasyonları başarıyla yürüttük. Artık kendi savunma sanayimize güveniyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı,” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin dışa bağımlılığını aşma kararlılığını vurguladı.





YERLİLİK YÜZDE 100’E YAKLAŞIYOR

11. Kalkınma Planı çerçevesinde 2019-2023 yılları arasında savunma ve havacılık sektörlerinde istihdamın 79 bin kişiye çıkarılması, ihracatın ise 10,2 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenmişti. Yerlilik oranı 2018’de %65 iken, 2023 hedefi %75 olarak belirlendi. Aynı dönemde “Teknolojik Derinlik ve Küresel Etkinlik” temasıyla savunma sanayisinde kalite, hız, maliyet ve kabiliyet artırımı ön planda tutuldu.





YATIRIMLA SINIR GÜVENLİĞİ ARTTI

Özellikle terörle mücadelede etkinliğini kanıtlayan İHA ve SİHA teknolojileriyle Türkiye hem sınır güvenliğini artırmayı başardı hem de küresel savunma piyasasında önemli bir aktör hâline geldi. Savunma sanayisinde sağlanan gelişmelerin sivil sektörlere de yayılması hedeflenerek, teknoloji tabanlı kalkınma vizyonu benimsendi. 15 Temmuz’un ardından şekillenen yeni güvenlik paradigması, yalnızca askeri alanla sınırlı kalmadı; aynı zamanda Türkiye’nin dış politikada da daha bağımsız, daha etkili ve daha caydırıcı bir aktör olmasına zemin hazırladı.





GÖKTÜRK VE İMECE UYDU SİSTEMLERİ

Yerli gözetleme ve keşif uyduları olan GÖKTÜRK serisi ve yeni nesil yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, Türkiye’nin uzaydaki gözünü oluşturuyor.





MILLI GÜVENLIK KRITIK PROJELERLE GÜÇLENDI

Bugün gelinen noktada Türkiye, birçok yerli savunma projesiyle adından söz ettiriyor. İşte öne çıkan projeler:

KAAN (MILLI MUHARIP UÇAK)

*TUSAŞ tarafından geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı KAAN, hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar izi ile dikkat çekiyor. Prototipi 2023’te tanıtılan KAAN, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından doğan boşluğu doldurmayı hedefliyor.

BAYRAKTAR AKINCI VE KIZILELMA

* Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA (Taarruzi İHA) ve jet motorlu KIZILELMA, Türkiye’nin İHA/SİHA teknolojisinde ulaştığı ileri noktayı gösteriyor. KIZILELMA, kısa pistli uçak gemilerine iniş-kalkış yapabilecek bir savaş uçağı özelliğiyle dikkat çekiyor.

ALTAY ANA MUHAREBE TANKI

* Modern muharebe sahasına uygun olarak geliştirilen Altay tankı, yerli motor entegresiyle birlikte Türk Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücünü artırmak üzere test süreçlerini başarıyla sürdürüyor.

MİLGEM VE TCG ANADOLU

* Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında üretilen korvetler ve fırkateynler, denizlerde Türkiye’nin caydırıcı gücünü artırıyor. En dikkat çekici gelişme ise TCG Anadolu’nun hizmete alınması oldu. Bu çok maksatlı amfibi hücum gemisi, Türkiye’yi SİHA konuşlandırabilen ilk ülke yaptı.

HİSAR VE SİPER HAVA SAVUNMA SISTEMLERI

* ASELSAN ve ROKETSAN iş birliğiyle geliştirilen HİSAR-A, HİSAR-O ve uzun menzilli SİPER sistemleri, Türkiye’nin hava savunmasında dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. SİPER, 100+ km menzil hedefiyle stratejik hava savunmasının omurgası olacak.

SOM-J, GÖKDOĞAN VE BOZDOĞAN FÜZELERI