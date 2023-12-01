FETÖ taktikleriyle masaya oturtacaklar

İYİ Parti’nin FETÖ taktikleri kullanılarak, CHP ile ittifak masasına oturtulmaya çalışıldığı iddia edildi. İYİ Parti'nin, ‘CHP ve HEDEP'in vagonu’ haline getirilmek istendiğinin altını çizen İYİ Parti kaynakları, İYİ Parti’yi yerel seçimlerde ittifak masasına oturtmak için son günlerde devreye alınan yöntemleri ise muhalefeti dizayn etmek üzere sergilenen FETÖ'nün en bilindik yöntemleri olarak değerlendiriyor.

BİZ ‘KAZANAMAZ’ DEMİŞTİK

İYİ Parti kaynakları, son dönemde partide yaşanan süreci Yeni Şafak’a değerlendirdi. Kaynakların konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin satır başları şöyle: Ortak Cumhurbaşkanı belirleme sürecinin en başında ‘kazanacak aday’ söylemini biz gündeme getirdik. Çünkü Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağını en başından biliyorduk ve bunu açıkça kamuoyuna da ilan ettik. Ancak, koltuk heveslileri galip geldi ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığı biz dahil masanın tüm taraflarına dayatıldı.

MUHALEFET DİZAYNI

‘Millet İttifakı’nın 14 ve 28 Mayıs’ta aldığı yenilginin ardından muhalefeti yeniden dizayn etmek ve özellikle önümüzdeki yerel seçimlerde ittifakı bir arada tutabilmek için düğmeye basıldığı ortada. Bizim çok önceden söylediğimiz; Kılıçdaroğlu liderliğinde bir sonuç alınamayacağına şimdi ikna olanlar, Özgür Özel ile CHP yönetiminde değişiklik yaptı ve şimdi de bu değişiklik haklı olarak yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağını açıklayan Meral Akşener’le devam ettirilmek isteniyor.

KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİZ

İYİ Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana kendi çizgisi olan bir parti olma hedefinde olduk. Kuruluşumuzda CHP tarafından bize vekil transfer edilmesi sanki biz ömür boyu CHP’ye muhtaç bir partiyiz algısına dönüştürüldü. Oysa girdiğimiz seçimlerde aldığımız oylar ile kapasitemizi kanıtladık ve değil CHP hiçbir kimseye muhtaç olmadığımızı gösterdik.

ÖZEL HAYATI İHLAL VAR

Genel seçimlerin ardından partimize ve genel başkanımız Akşener’e karşı bir yıpratma süreci başlatıldı. Önce peş peşe istifalar yaşandı. Genel başkanın ailesine varıncaya kadar iddialar ortaya saçıldı. Çanta ile para dağıtmalar, milletvekillerinin para ile belirlendiği iddiaları, insanların özel hayatını ihlal eden görüntülerin yayınlanması gibi çirkin hadiseler piyasaya sürüldü. Bunlar FETÖ’nün taktikleri. Tüm bu yapılanların arka planına bakınca yerel seçimlerde ittifak yapmama kararının gerekçe olduğu görülecektir.







