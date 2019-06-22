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Gündem FETÖ ve MOSSAD bağına mercek
İSTANBUL

FETÖ ve MOSSAD bağına mercek

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik çatı iddianame hazırlandı. Örgüt şemasının çizildiği iddianamede 250’ye yakın şüpheliye ‘cinsel istismar’, ‘cinsel saldırı’, ‘şantaj’ ve ‘tehdit’ gibi 31 ayrı suçlama yöneltildi. Örgütün FETÖ ve MOSSAD bağı da inceleniyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Adnan Oktar
Adnan Oktar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Adnan Oktar’ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından ‘çatı’ iddianame hazırlandı. 5 bin sayfalık iddianamenin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) geçmişten günümüze kadarki süreçte üst düzey örgüt yöneticileri ve işleyişinin de yer aldığı ‘çatı’ iddianameyle aynı nitelikte olduğu belirtildi.

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Didem Ürer

İKİ NUMARA DİDEM ÜRER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın onayına sunulan ve 250’ye yakın şüphelinin yer aldığı iddianamede örgüt şeması çıkartıldı. Bir numaralı şüphelinin Adnan Oktar olduğu iddianamede Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Oktar ile birlikte yaşayan ‘Dido’ kod adlı Ulviye Didem Ürer ise iki numara olarak yer aldı. Örgütün hücre sistemlerinden ‘Kardeşler’ grubunun baş yöneticisi olan Tarkan Yavaş’ın, Adnan Oktar adına onun sözcüsü olarak konuştuğu, hukuk dahil her konuda bilgi sahibi olarak inisiyatif kullandığı vurgulandı.

Tarkan Yavaş

250 ŞÜPHELİYE 31 SUÇLAMA

Şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “çocukların cinsel istismarı”, “cinsel saldırı”, “şantaj” ve “tehdit” gibi 31 ayrı suçlama yöneltilen iddianamede 25 kişinin de itirafçı olarak ifadesi bulunuyor. Çok sayıda şüphelinin dosyalarının ayrıldığı, söz konusu şüphelilerle ilgili soruşturmaların ayrı ayrı devam ettiği öğrenildi. İddianamede özellikle Adnan Oktar Suç Örgütü’nün FETÖ ve İsrail gizli servisi MOSSAD’la bağlantıları da mercek altına alınarak somut olgularla ayrıntılandırıldı.

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