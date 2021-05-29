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İSTANBUL

FETÖ’cü polisler de ankesöre takıldı

TSK’ya sızan FETÖ’cüleri ele veren ankesörlü telefonla yaptıkları şifreli görüşmeler, emniyet yapılanmasını da deşifre etti. İstanbul merkezli 6 ilde 56 adrese eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ankesörlü hatlardan iletişim kurduğu tespit edildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
FETÖ’cü polisler de ankesöre takıldı
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan seri operasyonlarda örgütün mahrem ve kripto yapılanmasının deşifre edilmesinde kilit rol oynayan ankesör-büfe soruşturmalarında yelpaze giderek genişliyor. İstanbul merkezli 6 ilde örgütün polis akademisine soktuğu FETÖ’cü öğrencilere yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının Polis Akademisi’nde öğrenim görürken FETÖ iltisakı nedeniyle ilişiği kesilen ve 15 Temmuz sonrasında akademinin kapatılmasıyla üniversitelere geçiş yapan öğrenciler olduğu öğrenildi.

YENİ YAPILANMA PEŞİNDELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin ankesörlü hatlardan iletişim kurduğunu tespit etti. Örgütsel konuşmalar belirleyen polis operasyon için dün sabah saatlerinde harekete geçti. 56 adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, 30 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 9’unun yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin örgütü yeniden canlandırmak için harekete geçtikleri ve bu doğrultuda yeni bir yapılanmaya gitmek için örgütsel konuşma ve buluşmalar gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

OPERASYON SÜRECEK

Başta TSK olmak üzere birçok kamu kurumundaki FETÖ’cüleri tespit etmek için kullanılan ankesör-büfe operasyonu ilk kez FETÖ’nün emniyet ayağı için kullanıldı. Polis Akademisi kapatıldıktan sonra üniversitelere yerleştirilen öğrencilerin FETÖ’nün mahrem imamları tarafından hijyen evlerine yerleştirildiği belirlendi. Hijyen evlerinde örgütsel faaliyete devam eden öğrencilerden 9’unun 2017 yılı içerisinde yurt dışına kaçtığı da tespit edildi. Operasyon kapsamında elde edilecek verilerle birlikte FETÖ’nün emniyete sızmak için hazırladığı kriptoların büyük kısmının deşifre edileceği ve operasyonların süreceği öğrenildi.

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