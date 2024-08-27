FETÖ'cülerden bir yalan daha!

FETÖ'nün propaganda hesaplarından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasının altında ‘Gazi Başkomutan’ ifadesinin bulunduğu bir evrak paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımı ilk olarak FETÖ'cü ‘Fuat Avni' hesabını yönetenlerden biri olan firari Said Sefa tarafından paylaşıldığı öğrenildi. Sefa, görseli “Bir ara attan düşmüştü, gazilik oradan geliyor” ifadeleri ile paylaştı. Sefa'nın ardından firari FETÖ'cüler Can Dündar ve Emre Uslu da görseli paylaştı. Dündar, “Ha gayret; mareşalliğe doğru…” derken, Uslu “Bu doğru mu acaba?” yazdı.