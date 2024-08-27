FETÖ'cülerden bir yalan daha!

FETÖ'nün propaganda hesaplarından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasının altında ‘Gazi Başkomutan’ ifadesinin bulunduğu bir evrak paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımı ilk olarak FETÖ'cü ‘Fuat Avni' hesabını yönetenlerden biri olan firari Said Sefa tarafından paylaşıldığı öğrenildi. Sefa, görseli “Bir ara attan düşmüştü, gazilik oradan geliyor” ifadeleri ile paylaştı. Sefa'nın ardından firari FETÖ'cüler Can Dündar ve Emre Uslu da görseli paylaştı. Dündar, “Ha gayret; mareşalliğe doğru…” derken, Uslu “Bu doğru mu acaba?” yazdı.
MUHALEFET DE İNANDI
FETÖ'cülerin yalanına muhalefet de inandı. Gelecek Partili Selçuk Özdağ, sosyal medyadan görseli paylaşarak “CB Sn.R.T.Erdoğan gazi olmuş! Gazi unvanı kendisine kim ve hangi kurum tarafından tevdi edilmiş?” dedi.
DMM YALANLADI
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), görselin doğru olmadığını belirterek “Görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği ve geçtiğimiz yıllarda da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.