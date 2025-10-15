FETÖ’cülere Ergenekon gözaltısı

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ bağlantısı bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. İhbar, 12 Haziran 2007’de Trabzon’da yapıldı. Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde bir gecekondunun çatısında patlayıcı madde olduğu, bunun Mehmet Demirtaş tarafından saklandığı belirtiliyordu. İstihbarat ekipleri baskın düzenleyerek savunma ve taarruz tipi 27 el bombası ile fünyeler ele geçirmişti.

Soruşturma, bir tutuklunun Ergenekon soruşturmalarında mağdur olan ailelerle görüşüp olayın kumpas olduğunu söylemesi üzerine yeniden açıldı. Yapılan incelemede ise operasyonda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu sandıkta yeniden yapılan araştırmada sandık üzerinde, operasyon tarihinde jandarma istihbarat yüzbaşı rütbesinde bulunan ve FETÖ kapsamında halen tutuklu bulunan bir şahsın parmak izinin eşleştiği tespit edildi. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul, Trabzon, Balıkesir ve Eskişehir’de yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalandı. 1 kişi cezaevinde, 2 kişi ise yurt dışında firari.