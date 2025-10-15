Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
FETÖ’cülere Ergenekon gözaltısı

FETÖ’cülere Ergenekon gözaltısı

Burak Doğan
04:0015/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2007’de Ergenekon soruşturmasını başlatan ihbarla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ bağlantısı bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. İhbar, 12 Haziran 2007’de Trabzon’da yapıldı. Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde bir gecekondunun çatısında patlayıcı madde olduğu, bunun Mehmet Demirtaş tarafından saklandığı belirtiliyordu. İstihbarat ekipleri baskın düzenleyerek savunma ve taarruz tipi 27 el bombası ile fünyeler ele geçirmişti.

RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ

Soruşturma, bir tutuklunun Ergenekon soruşturmalarında mağdur olan ailelerle görüşüp olayın kumpas olduğunu söylemesi üzerine yeniden açıldı. Yapılan incelemede ise operasyonda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu sandıkta yeniden yapılan araştırmada sandık üzerinde, operasyon tarihinde jandarma istihbarat yüzbaşı rütbesinde bulunan ve FETÖ kapsamında halen tutuklu bulunan bir şahsın parmak izinin eşleştiği tespit edildi. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul, Trabzon, Balıkesir ve Eskişehir’de yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalandı. 1 kişi cezaevinde, 2 kişi ise yurt dışında firari.



#FETÖ
#Operasyon
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ekim temettü takvimi: Hangi şirketler kâr payı dağıtacak? Yatırımcılar için kritik tarihler ve dağıtılacak tutarlar