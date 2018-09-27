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ANKARA

FETÖ'cü Emniyet Müdürü Hikmet Bulak Ankara'da yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Ankara'da gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
FETÖ'den aranan eski Emniyet Müdürü Bulak, Ankara'daki operasyonla yakalandı.
FETÖ'den aranan eski Emniyet Müdürü Bulak, Ankara'daki operasyonla yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan Bulak'ın Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.

Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bulak, gözaltına alındı.

2011'de terfi almıştı

  • İstihbarat kökenli bir emniyet müdürü olan Bulak, 2011 yılı öncesi Mersin’de TEM Şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken terfi alarak Giresun Emniyet Müdürü olmuştu.
  • FETÖ ile iltisakı nedeniyle 26 Ekim 2016 tarihinde Emniyet teşkilatından ihraç edilen Bulak'ın rütbeleri, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınmıştı.

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