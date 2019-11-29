Gündem FETÖden suikasta özel grup
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ’den suikasta özel grup

FETÖ’nün, Rus Büyükelçisi Karlov suikastının ardından çalışma grubu oluşturduğu tespit edildi. Uluslararası kamuoyunu yönlendirmek için kurulan grupta, MİT imamı Bülent Bişer ve Emniyet imamı Temel Alsancak gibi isimler yer aldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Mevlüt Mert Altıntaş
Mevlüt Mert Altıntaş

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına önemli bir ifade girdi. Başka bir davada yargılanan MİT mahrem imamlarından Salim Zeybek, Karlov suikastı ve davanın sanıklarıyla ilgili dikkat çekici beyanlarda bulundu.

Rus Büyükelçisi Karlov

MİT’Çİ DEŞİFRE OLUNCA KURULDU

Zeybek, FETÖ’nün suikasttan sonra ilk etapta bu işe hiç yaklaşmadığını, üstüne düşmediğini ancak MİT mahrem yapılanması içerisinde görev alan Hüseyin Kötüce ve bir MİT mensubunun tutuklanması üzerine örgütün bu olayın üzerine eğildiğini belirtti. Zeybek, MİT imamı olduğunu belirttiği ‘Ahmet’ kod adlı Bülent Bişer ile suikasttan sonra “Signal” isimli haberleşme programından görüştüğünü anlatarak “Bişer, suikastle ilgili çalışma grubu oluşturduklarını söyledi” dedi. Zeybek bu grupla ilgili şunları anlattı: “Çalışma grubunda, suikast davasının sanıkları firari MİT imamlarından Cemal Karaata, Emniyet imamı Temel Alsancak ile Today’s Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, MİT imamlarından Atilla Öztürk ve birkaç kişi vardı.

KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN KURDULAR

  • Çalışma grubu, yurt dışında bu eylemi ‘FETÖ’nün yapmadığı’ hususunda kamuoyu oluşturma adına oluşturuldu. Bişer, Abdullah Bozkurt’un sitesi üzerinden haber analiz paylaşımı yapmayı planladıklarını söyledi. Atilla Öztürk hukukçu olduğu için bu grubun içerisinde yer aldığını düşünüyorum. Bu grup içerisinde Cengiz Özkan’ın da olması gerektiğini düşünüyorum. Bu grubun oluşturulmasından suikastı, cihatçı grupların yaptığı yönünde çalışma yapılacağı, bu yönde kamuoyu oluşturmaya çalışılacağı izlenimini edindim.”

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