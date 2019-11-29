FETÖ’den suikasta özel grup

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına önemli bir ifade girdi. Başka bir davada yargılanan MİT mahrem imamlarından Salim Zeybek, Karlov suikastı ve davanın sanıklarıyla ilgili dikkat çekici beyanlarda bulundu.

Rus Büyükelçisi Karlov

MİT’Çİ DEŞİFRE OLUNCA KURULDU

Zeybek, FETÖ’nün suikasttan sonra ilk etapta bu işe hiç yaklaşmadığını, üstüne düşmediğini ancak MİT mahrem yapılanması içerisinde görev alan Hüseyin Kötüce ve bir MİT mensubunun tutuklanması üzerine örgütün bu olayın üzerine eğildiğini belirtti. Zeybek, MİT imamı olduğunu belirttiği ‘Ahmet’ kod adlı Bülent Bişer ile suikasttan sonra “Signal” isimli haberleşme programından görüştüğünü anlatarak “Bişer, suikastle ilgili çalışma grubu oluşturduklarını söyledi” dedi. Zeybek bu grupla ilgili şunları anlattı: “Çalışma grubunda, suikast davasının sanıkları firari MİT imamlarından Cemal Karaata, Emniyet imamı Temel Alsancak ile Today’s Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, MİT imamlarından Atilla Öztürk ve birkaç kişi vardı.

KAMUOYU OLUŞTURMAK İÇİN KURDULAR

Çalışma grubu, yurt dışında bu eylemi ‘FETÖ’nün yapmadığı’ hususunda kamuoyu oluşturma adına oluşturuldu. Bişer, Abdullah Bozkurt’un sitesi üzerinden haber analiz paylaşımı yapmayı planladıklarını söyledi. Atilla Öztürk hukukçu olduğu için bu grubun içerisinde yer aldığını düşünüyorum. Bu grup içerisinde Cengiz Özkan’ın da olması gerektiğini düşünüyorum. Bu grubun oluşturulmasından suikastı, cihatçı grupların yaptığı yönünde çalışma yapılacağı, bu yönde kamuoyu oluşturmaya çalışılacağı izlenimini edindim.”