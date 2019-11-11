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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ’nün sahte diplomatları

FETÖ’nün sınavlarda soru çalarak Dışişleri Bakanlığı’na sızdırdığı diplomat adayları hakkındaki soruşturmalar tamamlanmaya başlandı. 42,5 yıla kadar hapis istenenler arasında KHK ile ihraç edilen Osman M. ile Deniz Ş. de bulunuyor. Ankara Başsavcılığı 2019 Mayıs’ta 246 aday için düğmeye basmış, 106 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün çaldığı sorularla Dışişleri Bakanlığı’na sızdırdığı diplomat adayları hakkındaki soruşturmalar tamamlanmaya başlandı. Düzenlenen iddianamelere göre, FETÖ’nün iradesi ile Dışişleri Bakanlığı sınavlarına yönlendirilen şüpheliler, ByLock’un yanısıra ankesörlü telefonlardan irtibat sağladı. Şüphelilerin ÖSYM’nin yaptığı diğer sınavlarında da olağandışılık söz konusu.

DAVALARI AÇILMAYA BAŞLANDI

Savcılık, soruşturması tamamlanan şüpheliler hakkında, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak, Resmi belgede sahtecilik ve Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından 42.5 yıla kadar hapis istemiyle davaya açmaya başladı. Bu şüphelilerin arasında 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Osman M. ile Deniz Ş. de bulunuyor.

KOMİSYON FETÖ’NÜN ELİNDE

Düzenlenen iddianamelerde, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile 2010-2013 yıllarında gerçekleştirilen sınavları yöneten komisyonlarda FETÖ üyelerinin görev aldığına dikkat çekildi. Ayrıca şüphelilerin FETÖ’nün iradesi ile Dışişleri Bakanlığı sınavlarına yönlendirildikleri belirtildi. İddianamede, “FETÖ üyelerinin de görevli olduğu sınav kurullarınca gerçekleştirilen sınavlara, FETÖ üyesi adayların önceden kendilerine verilip çalıştırılarak katılmaları ve sonrasında bu sonuçlarına istinaden kamuya atanmaları sağlanmıştır” denildi.

ANKESÖRDEN HABERLEŞTİLER

Soru hırsızlığı soruşturmasına FETÖ’nün özellikle TSK’daki mahrem yapılanmasındaki haberleşme yöntemi olan “ankesörlü telefon” da takıldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandığı anlaşılan örgüt üyelerinden bazılarının ankesörlü telefonlardan da irtibat sağladığı kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin ÖSYM tarafından gerçekleştirilen diğer sınavlarında da olağandışılık söz konusu olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan, şüphelilerin önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildiği de belirtildi.

Dişli’nin oğlu Baransu’nun kardeşi

  • Mehmet Baransu
  • ***
  • Mehmet Dişli
  • Sınav Komisyonu üyesi şüpheliler arasında eski büyükelçiler Tuncay Babalı ve Gürcan Balık da bulunuyordu. Yine sınavı şüpheli olan kişiler arasında ise FETÖ’cü Mehmet Baransu’nun kardeşi Ahmet Baransu ile 15 Temmuz darbe girişiminin aktif isimlerinden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Mehmet Dişli’nin oğlu Mehmet Beyazıt Dişli de bulunuyor. Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı’na yerleşen ve sınavı şüpheli olan kişilerden 113’ünün firari durumda olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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