FETÖ’ye aman yok!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kriptolu mesajlaşma programı olan ByLock içeriklerinin çözümlenmesiyle tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mesajlaşma içeriklerinden tespit ettiği ByLock kullanıcısı olan FETÖ’cüleri yakalamak için dün sabaha karşı İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 şüpheliden 14’ü polis ekiplerince yakalandı.

POLİS OKULUNDA ÇALIŞMIŞ

Yakalanan şüphelilerden eski polis müdürü Ömer K.’nın 1989-1994 yılları arasında İzmir’de polis okulunda, 1994-2005 yılları arasında da farklı polis okullarında görevde bulunduğu, 4.sınıf emniyet müdürü olduktan sonra 2005-2009 yılları arasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüğü ve 2012’den sonra İstanbul il emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunduğu belirtildi. 2015 yılında polis müfettişiyken resen emekli edilen Ömer K.’nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildiği de öğrenildi. Operasyonda yakalanan komiser yardımcısı Emrah K.’nın da Van İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildiği belirtildi.

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Abdullah E.,

Hücre evinde yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları iddiasıyla aranan ve örgüte ait hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütünün kadrolarında daralmaya gittiği, örgütsel sorumluluk alan şahısların gaybubet adı verilen örgüt evlerinde saklandıkları bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyon kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde İstihbarat Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 63 bin 945 lira, 450 avro, 500 sterlin ve 1882 doların yanı sıra yasaklı yayınlar ve yazılı doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. FETÖ firarisi eski Emniyet Müdürü Abdullah E., Etimesgut’taki gaybubet evinde yakalandı.

GÜNDEM Daha kaç Atasoy var?