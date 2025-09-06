Yeni Şafak
Filo günlükleri 6: Ersin Çelik İtalya'dan Global Sumud Filosu hakkındaki son gelişmeleri aktarıyor

Filo günlükleri 6: Ersin Çelik İtalya'dan Global Sumud Filosu hakkındaki son gelişmeleri aktarıyor

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
09:516/09/2025, Cumartesi
G: 6/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Filo günlükleri 6: Ersin Çelik İtalya'dan aktardı
Filo günlükleri 6: Ersin Çelik İtalya'dan aktardı

Soykırımın sürdüğü Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ambargoyu delmek için yola çıkan Global Sumud Filosu’na İtalya’dan katılan Yeni Şafak İnternet Servisi Haber Müdürü Ersin Çelik, Yeni Şafak YouTube kanalında katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, filonun seyrine dair son gelişmeleri aktarırken, gemide yer alan katılımcıların Filistin’e destek için verdikleri mücadeleyi ve dikkat çeken hikâyelerini izleyicilerle paylaşıyor.

Gazze halkına yönelik ağır ambargoyu kırmayı hedefleyen Global Sumud Filosu’na İtalya’dan katılan Yeni Şafak İnternet Servisi Haber Müdürü Ersin Çelik, filo hakkında bilgi verirken katılımcılar arasında "Gazzece" diyerek isimlendirdiği ortak bir dilin oluştuğuna vurgu yaptı. Filonun uluslararası kamuoyunda oluşturduğu yankıya da değinen Çelik, yolculuğa başlamadan önce aldıkları eğitimlerin bir kilise içerisindeki konferans salonunda verildiğini ve eğitim anında zaman zaman duygu dolu anlar yaşandığını anlattı.

Kilisede okunan ezan

Filoya, Avusturya’dan katılan 36 yaşındaki Erol Büyük isimli katılımcının eğitimin son günü kilise içerisinde okuduğu ezanın yaşattığı duyguyu anlatan Çelik, "Ezan gibi İslâm’a özgü kutsal bir çağrının, farklı inançlardan ve inançsızlıklardan gelen insanlar üzerinde yarattığı derin ve birleştirici etki; çıkacağımız meşakkatli seferde en manevi güce çok fazla ihtiyacımız olacağını ve aramızda kuracağımız bağı inşa edeceğinin de işareti oldu." ifadelerini kullandı.

Erol Büyük





