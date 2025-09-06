Filo günlükleri 6: Ersin Çelik İtalya'dan Global Sumud Filosu hakkındaki son gelişmeleri aktarıyor

Gazze halkına yönelik ağır ambargoyu kırmayı hedefleyen Global Sumud Filosu’na İtalya’dan katılan Yeni Şafak İnternet Servisi Haber Müdürü Ersin Çelik, filo hakkında bilgi verirken katılımcılar arasında "Gazzece" diyerek isimlendirdiği ortak bir dilin oluştuğuna vurgu yaptı. Filonun uluslararası kamuoyunda oluşturduğu yankıya da değinen Çelik, yolculuğa başlamadan önce aldıkları eğitimlerin bir kilise içerisindeki konferans salonunda verildiğini ve eğitim anında zaman zaman duygu dolu anlar yaşandığını anlattı.

Filoya, Avusturya’dan katılan 36 yaşındaki Erol Büyük isimli katılımcının eğitimin son günü kilise içerisinde okuduğu ezanın yaşattığı duyguyu anlatan Çelik, "Ezan gibi İslâm’a özgü kutsal bir çağrının, farklı inançlardan ve inançsızlıklardan gelen insanlar üzerinde yarattığı derin ve birleştirici etki; çıkacağımız meşakkatli seferde en manevi güce çok fazla ihtiyacımız olacağını ve aramızda kuracağımız bağı inşa edeceğinin de işareti oldu." ifadelerini kullandı.