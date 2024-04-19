Firari DHKP-C’liye uçakta gözaltı

Geçmiş dönemde örgütün silahlı eylemlerine katılan Meşe, 2014’te Dolmabahçe saldırısını gerçekleştiren teröristlerle birlikte eylem için Suriye'den Türkiye'ye gelmişti. Hakkında 3 ayrı suçtan toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan Meşe, firari olarak aranıyordu. Türkiye’ye gelme hazırlığı yaptığı belirlenen DHKP-C sorumlusu, İsviçre’de MİT tarafından takibe alındı. Aranan örgüt üyesiyle ilgili bilgiler, İstanbul Emniyeti’ne bildirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Meşe’yi önceki akşam saat 19.00’da İstanbul Havalimanı’na inen uçakta gözaltına aldı. TEM Şube’de sorgulanan elebaşının kardeşinin de örgüt saflarında etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Elebaşı teröristin DHKP-C’li kardeşi Oğuz Meşe, 6 Aralık 2016’da Tunceli-Ovacık yolu üzerindeki polis kontrol noktasına silahlı ve bombalı saldırı girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmada ölü ele geçirilmiş.