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Firari FETÖ’cüyü ikiz plaka ele verdi

Hava Kuvvetleri’nden ihraç edildikten sonra firar eden FETÖ'cü astsubay Hüseyin Kaş, İstanbul’da yakalandı. Yıllardır ikiz plaka kullandığı ortaya çıkan Kaş, Çanakkale ve İstanbul'da aynı plakayı kullanmış.

Şahin Şen
04:00 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:41 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Firari FETÖ’cüler yakalanmamak için her yolu deniyor. Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen firari eski astsubay trafikte yıllardır ikiz plakayla dolaşmış. Eski astsubay Hüseyin Kaş, “FETÖ üyesi olmak” suçundan aranıyordu. Uzun süredir firari olan Kaş’ın güvenlik güçlerinden ilginç bir yöntemle kaçtığı ortaya çıktı. İhraç edilen eski astsubayın, Çanakkale Gelibolu’da olduğu belirlenen bir aracın ikizini yaptığı ortaya çıktı. Aynı marka, aynı model bir araçta aynı plakayı kullanan Kaş, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden kaçamadı.

PTS’DE ORTAYA ÇIKTI

İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul Beylikdüzü’nde yaşadığını tespit ettiği Kaş’ın aracını takibe aldı. 30 Temmuz’da yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sorgusunda, aracın aynı zaman diliminde hem İstanbul hem de Çanakkele’de bulunduğu belirlendi. Çanakkale’deki aracın gerçek ve orijinal olduğu anlaşıldı. Araç A.U. adına kayıtlıydı. Bunun üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul’daki aracın peşine düştü. Düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Hüseyin Kaş kıskıvrak gözaltına alındı. FETÖ’cü Kaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#FETÖ
#Terör
#Operasyon
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