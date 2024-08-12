Firari FETÖ’cüyü ikiz plaka ele verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir süredir kapalı olan Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Hamas lideri şehit İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle andı, Ekşi Sözlük yazarları ise çıldırdı. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda merkezi haline gelen Ekşi Sözlük'te bu kez Fahrettin Altun hedef alınmaya başlandı.