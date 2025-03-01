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Firari iki suçlu yurda getirildi

Firari iki suçlu yurda getirildi

Oğuzhan Ürüşan
04:001/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sinan Memi, Atakan Avcı.
Sinan Memi, Atakan Avcı.

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyeleri Sinan Memi ve Atakan Avcı, Emniyet birimlerinin titiz çalışmalarıyla yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

‘Daltonlar’ suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olan ve Türkiye’de 10 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Memi, 2023 yılında İstanbul’da işlediği iki cinayet nedeniyle de aranıyordu. Memi, Polonya’daki Tomaszow bölgesinde saklandığı evde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan, uluslararası seviyede uyuşturucu ticareti suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Atakan Avcı da Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan ve eski bir tapu memuru olan Avcı’nın, memuriyeti bırakarak çeteyi kurduğu, kendi soyadını çeteye verdiği belirlendi.



#Operasyon
#Daltonlar
#Suç Örgütü

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