Firari iki suçlu yurda getirildi

‘Daltonlar’ suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olan ve Türkiye’de 10 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Memi, 2023 yılında İstanbul’da işlediği iki cinayet nedeniyle de aranıyordu. Memi, Polonya’daki Tomaszow bölgesinde saklandığı evde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan, uluslararası seviyede uyuşturucu ticareti suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Atakan Avcı da Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan ve eski bir tapu memuru olan Avcı’nın, memuriyeti bırakarak çeteyi kurduğu, kendi soyadını çeteye verdiği belirlendi.