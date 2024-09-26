Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşine silahlı ve patlayıcılı saldırı talimatı

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan ve yurt dışında olan zanlının talimatıyla İstanbul'da silahlı saldırı gerçekleştirip, el yapımı patlayıcı hazırladığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Sultangazi'de sokakta el yapımı patlayıcı bulundu. El yapımı patlayıcının firari PKK'lı Bilal İmar'ın talimatıyla, eşine gözdağı vermek için sokağa bırakıldığı öğrenildi. İmar'ın talimatıyla Arnavutköy'de de İmar'ın boşanma aşamasındaki eşine ait bir adrese silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü Arnavutköy'de bir eve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi'de bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurtdışında bulunan Bilal İmar'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu, sözkonusu eylemleri de eşine gözdağı vermek için yaptırdığı belirlendi. İmar'ın talimatıyla eylemleri gerçekleştiren S.K., A.O., Y.I., E.B. isimli 4 şüpheli tespit edildi.
Uzun namlulu silah tabancı ve fişek ele ele geçirildi
Polis, şüphelilerin yakalanması için 19 Eylül Perşembe günü belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kullandığı silahların Sultangazi'de 2 ayrı adreste saklandığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve bu silahlara ait 93 adet fişek ele geçirildi.Ayrıca silahları ikametinde bulunduran ve silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ile O.Ş. isimli 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan 6 şüpheli 22 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 kişi ise tutuklandı.