Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşine silahlı ve patlayıcılı saldırı talimatı

Katil İsrail, 12 aydır Gazze Şeridi'ne yönelik hain katliamlarının yanında Lübnan'ı ve çevresindeki ülkeleri de haince vurarak yaptığı soykırıma dahil etmeye çalışıyor. Terör devletinin bu yaptığı alçak saldırılara karşı çevre ülkelerden de karşılık gelmekte. Irak'taki Şii gruplar tarafından, işgalci İsrail'e dron atıldı. Dron, Siyonistlere ait Eylat Limanını vurdu ve bölgede yangın çıktı. O anları siyonistler telefon kameralarıyla kaydetti. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, saldırıda iki kişinin hafif yaralandığı, sağlık görevlilerinin yaralılara hastaneye sevk etmeksizin olay yerinde müdahale ettiği aktarıldı.