Fırtına korkusu turizm merkezini ıssız bıraktı

Fırtına uyarısı nedeniyle Bodrum sokakları yılın en sessiz ve boş dönemlerinden birini geçirdi.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı fırtına uyarısı nedeniyle, Bodrum'da tatilciler, tatillerini erken bitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmede kasırganın Ege kıyılarını etkilemeyeceği, ancak etkisini yitirerek rüzgar ve yağmur şeklinde görüleceğini açıklamasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

Belediyeden anons yapıldı

Bodrum Belediyesi de akşam saatlerinde ilçe genelinde hoparlörden, fırtınanın Bodrum'u etkilemeyeceği, normal hayata dönülmesi şeklinde anons yaptırdı. Ancak belediyenin açıklamasına karşın Bodrum'da dün gece eğlence hayatı durdu.

GÜNDEM İstanbul, İzmir ve bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı