Gündem Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi
İSTANBUL

Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi

Marmara Denizi'nde devam eden fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu.

Haber Merkezi DHA
İDO ve BUDO seferlerinde iptaller
İDO ve BUDO seferlerinde iptaller

Marmara Denizi'ndeki fırtınadan kaynaklanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
BUDO'dan ypılan açıklamada ise iptal edilen seferler şöyle;
0700 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
0730 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
0830 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
0900 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
0900 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
0930 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
1030 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
1030 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

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