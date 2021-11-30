Gündem Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar
YALOVA

Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar

Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik anları bir yolcunun cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar
Korku dolu anlar feribottaki bir yolcunun cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik anları bir yolcunun cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Fırtınaya denizi ortasında yakalanan feribotta büyük panik yaşandı.
İHA
Fırtınaya denizi ortasında yakalanan feribotta büyük panik yaşandı.

Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasındayken fırtınaya yakalandı.

Korku dolu anlar böyle görüntülendi.
İHA
Korku dolu anlar böyle görüntülendi.

Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan feribotta bulunan yolcular büyük panik yaşarken büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı.

Yaşanan panik yolcular tarafından kaydedildi.
İHA
Yaşanan panik yolcular tarafından kaydedildi.

Yolcuların büyük bir panik yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıdı.

Raflar devrildi.
İHA
Raflar devrildi.

Feribot zorlu bir yolculuğun ardından sağ salim Yalova Topçular iskelesine yanaştı.

Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu
FOTOĞRAF 25
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından lodos Türkiye'nin birçok yerinde etkisini göstermeye başladı.
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Liman kentlerinde etkili olan lodos, sabah saatlerinde başlayarak dev dalgaların kıyılara vurmasıyla devam etti. <br><br>Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza çıktı.
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Birçok kentte sabah saatlerinden itibaren artan fırtınayla, vatandaşlar sokakta yürümekte zorluk çekti.
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Denizde etkili olan lodos sonucu deniz seferleri iptal edilirken, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılar yapıldı.
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Farklı kentlerde sabah saatleri itibariyle etkisini göstermeye başlayan lodosla, ağaçlardaki yapraklar caddelere savruldu.
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Saray Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
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Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar meydana geldi.<br><br>
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir ağaç yoldan geçmekte olan yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lodos bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.<br><br>
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Bodrum’da da sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına, plaj ve iş yerlerini vurdu.
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Sahilde işletmesi bulunan esnaf, dükkanlarına yığdıkları kum torbalarıyla deniz suyunun içeri girmesini engellemeye çalıştı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğüe şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu uyarı yapmıştı.
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Yapılan açıklamada şu uyarılara yer verilmişti:<br><br>\"Güney ve Güneybatı yönlerden yarın ilk saatlerden itibaren bölgemiz genelinde beklenen İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli tam fırtına 70-110 kmsa şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi beklendiğinden soba ve baca kaynakları zehirlenmeler ve ulaşımda olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.\"<br><br>
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Türkiye'nin birçok ilinde lodos etkili oldu
Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Pek çok ilde şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, deniz seferleri iptal oldu.
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