Fırtınaya denizin ortasında yakalanan feribotta korku dolu anlar

Yapılan açıklamada şu uyarılara yer verilmişti:<br><br>\"Güney ve Güneybatı yönlerden yarın ilk saatlerden itibaren bölgemiz genelinde beklenen İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli tam fırtına 70-110 kmsa şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi beklendiğinden soba ve baca kaynakları zehirlenmeler ve ulaşımda olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.\"<br><br>