Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Freni boşalan TIR polis eskortuyla durduruldu
ERZİNCAN

Erzincan'da freni arızalanan TIR kilometrelerce kontrolsüz seyretti

Freni boşalan TIR polis eskortuyla durduruldu

Erzincan'da rampadan inerken freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden TIR, polis eskortu eşliğinde güçlükle durduruldu. TIR şoförü Serdar Başak, "Sakaltutan rampasından indiğim sırada aniden frenler boşaldı, 30 kilometre boyunca aracın hızını azaltmaya çalıştım" dedi.

Haber Merkezi AA
Erzincan'da freni boşalan TIR
Erzincan'da freni boşalan TIR

Erzincan'da freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden TIR güçlükle durduruldu.

FREN BOŞALINCA POLİSİ ARADI

Erzincan-Sivas kara yolunda Serdar Başak'ın (47) kullandığı 54 LG 015 plakalı TIR'ın Sakaltutan geçidinden inişi sırasında frenleri boşaldı.

  • Durumu fark ederek vites küçültüp hızını azaltmaya çalışan sürücü Başak, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, olası kazanın önüne geçmek için geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alarak TIR'ı takibe başladı. Aracın duramama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bölgede hazır bekletilirken Çağlayan Kavşağına ise kapan kuruldu.

GÜÇLÜKLE DURDURULDU

Kilometrelerce kontrolsüz seyreden TIR, herhangi bir kazaya karışmadan Kemah kara yolu kavşağı üst geçidinde güçlükle durduruldu.

İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

TIR şoförü Serdar Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin gözetiminde aracını durdurabildiğini belirterek şunları kaydetti:

  • "Sakaltutan rampasından indiğim sırada aniden frenler boşaldı, 30 kilometre boyunca aracın hızını azaltmaya çalıştım. Aracı güçlükle durdurabildim. Allah beterinden korusun. Tecrübeli olmamız dolayısıyla aracı durdurduk. Aracımızın içerisi tavuk yüklü. Sakarya ilinden Erzincan'a geliyordum."
Osmanlı satmadı Araplar satıyor

Osmanlı satmadı Araplar satıyor

​Filistin'de 100 yıl sonra yine aynı oyun sergileniyor.
F-35’i almayalım

F-35’i almayalım

ABD'yi ters köşe yapacak teklif.
İsmi belli oldu

İsmi belli oldu

Türk Hava Yolları'nın rüya uçağı: Boeing 787-9
Darbecileri yakaladık

Darbecileri yakaladık

​Maduro darbecileri finanse eden 2 ülkeyi açıkladı.
Avrupa'da<br>en ucuzu bizde

Avrupa'da
en ucuzu bizde

Taksim'den Zincirlikuyu'ya 22,5 liraya çıkabilir.
4 şerit kapatıldı

4 şerit kapatıldı

​50 gün boyunca 2 köprüde de çalışma yapılacak.
Aşırı sıcak ile<br>sağanak etkili olacak

Aşırı sıcak ile
sağanak etkili olacak

​Meteoroloji'nin son tahmininde kritik uyarılar.
Erdoğan Japonya'da

Erdoğan Japonya'da

​Cumhurbaşkanı G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Düşen oylar için sosyolojik teşhis

Düşen oylar için sosyolojik teşhis

AK Parti'de 'İstanbul' sonuçları masaya yatırıldı.
İmha planının karanlık detayları

İmha planının karanlık detayları

Toplantının asıl gündemi Filistin'i İsrail'e katma.
ABD, Türk gemilerini takip edecek

ABD, Türk gemilerini takip edecek

ABD, Türkiye'ye karşı düşmanca bir adım daha attı.
Macron kışkırtıyor

Macron kışkırtıyor

Macron'dan Çipras'a savaş gemisi gönderme teklifi.
Hakan Atilla<br> tahliye oluyor

Hakan Atilla
tahliye oluyor

19 Temmuz'da tahliye edileceği açıklandı.
Venezuela'da yeni darbe girişimi

Venezuela'da yeni darbe girişimi

​Maduro hükümeti: Darbenin arkasında ABD, Şili ve Kolombiya var.
Millet kararını verdi

Millet kararını verdi

​Erdoğan'dan muhalefetin yeni 'referandum' çağrısına yanıt.
Erken terhis sevinci

Erken terhis sevinci

Askerlerin kimi 5 gün, kimi 6 ay kala erken terhis heyecanı yaşadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.