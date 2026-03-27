Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı: Sürücü araçtan atladı

19:18 27/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Sürücü atladı, kamyon 105 metre uçuruma yuvarlandı.
Erzincan’da freni patlayan kamyon kontrolden çıkarak yaklaşık 105 metre uçuruma yuvarlandı. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtulurken, olayda yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde freni patlayan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, E.A. (30) idaresindeki 25 AEA 218 plakalı kamyon, Kemaliye-Arapgir kara yolunda Kozlupınar köyü mevkisinde seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçtan atladıktan sonra kamyon yaklaşık 105 metre aşağı yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kemaliye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



#Erzincan
#Kemaliye
#Kamyon
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
