Gündem FSM Köprüsünde alev alan otomobilden son anda indiler
İSTANBUL

FSM Köprüsü'nde alev alan otomobilden son anda indiler

FSM Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda inerken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
FSM'de yanan araca itfaiye ekipleri müdahale etti
FSM'de yanan araca itfaiye ekipleri müdahale etti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Yakası istikametine doğru giden Hasan Kurt'un kullandığı 34 COM 544 plakalı otomobil, köprü üzerine geldiği anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi otomobilden son anda indi. Hasan Kurt ve eşi otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

DHA
FSM'de yanan araç.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilden geriye ise hurdası kaldı. Otomobilde bulunan çocuklar olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

DHA
FSM'de yanan araç.

DHA
FSM'de yanan araç.

DHA
FSM'de yanan araç.

DHA
FSM'de yanan araç.
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