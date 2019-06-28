Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem FSMde 4 şerit kapalı İstanbulda trafikte son durum
İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

FSM'de 4 şerit kapalı: İstanbul'da trafikte son durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün başlayan asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. İşe gitmek için sabah yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de yoğunluk sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tercih eden sürücüler de yoğunluğa yakalandı. Avrasya Tüneli ise iki yönde de açık.

Haber Merkezi DHA IHA Yeni Şafak
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş istikameti kapatıldı. Köprüde, asfaltlama ve onarım-bakım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren köprüde ve her iki yakada da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk gün boyunca sürdü. Gece saatlerinde ise iki yakada da yoğunluk azaldı ve trafik normale döndü. Sadece, köprü üzerinde araç trafiği gözlenirken, ekipler çalışmalarına 3 vardiya şeklinde aralıksız devam ediyor.

TRAFİK DURUMU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde İstanbul Kent Ormanı girişinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Mahallesi bağlantı yolunda başlayan trafik Anadolu geçişine kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Çamlıca Gişeleri'nden başlayan trafik Burhaniye'ye kadar devam ediyor. D100 Karayolu'nda ise trafik Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nden başlıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çevreyoluna çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı şekilde sürerken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler ise rahat sağlanıyor.

Avrasya Tüneli'nde ise trafik her iki yönde de akıcı olarak devam ediyor.

17 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

FSM'deki asfaltlama çalışmaları, 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında sürecek. 4 şeridin kapalı olduğu köprüde, ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.

Eren’in adı göklerde

Eren’in adı göklerde

Eren Bülbül'ün anısı göklerde yaşayacak.
Atina roket ve füze menzilimizde

Atina roket ve füze menzilimizde

​Çipras'ın 'Ordumuz hazır' lafı Türkiye için 'boş' bir tehdit.
Dikkat çeken poz

Dikkat çeken poz

Erdoğan ile Trump G-20'de böyle poz verdi.
G-20'de<br>aile fotoğrafı

G-20'de
aile fotoğrafı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana.
Trafikte son durum

Trafikte son durum

FSM'yi kullanacaklar dikkat 4 şerit kapalı.
Evlerinizi <br>terk edin çağrısı

Evlerinizi
terk edin çağrısı

​Tekirdağ'da gece yarısı korkutan patlama.
İdlib'de <br>TSK'ya saldırı

İdlib'de
TSK'ya saldırı

​Esed'in saldırısında 1 askerimiz şehit oldu.
İsrail'in Akdeniz'i <br>işgal planı

İsrail'in Akdeniz'i
işgal planı

Bahreyn'de Doğu Akdeniz de konuşuluyor.

İsyan ateşi <br>Bağdat'ta yakıldı

İsyan ateşi
Bağdat'ta yakıldı

Filistin ihanetine tepki gösteren Iraklılar, Bahreyn elçiliğini bastı.
HDP binasında <br>bomba eğitimi

HDP binasında
bomba eğitimi

PKK'nın yeni şehir yapılanması çökertildi.
Filistin yok ediliyor

Filistin yok ediliyor

İsrail işgalini meşrulaştıran çalıştaya tepki çığ gibi.
Irak pazarı kapandı vatandaşa yaradı

Irak pazarı kapandı vatandaşa yaradı

Yumurta şimdilerde altın günlerini yaşıyor.
İşte ABD’li bakana verilen haritalı delil

İşte ABD’li bakana verilen haritalı delil

ABD'nin nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.
Kentsel dönüşümde<br> yeni eylem planı

Kentsel dönüşümde
yeni eylem planı

Yakında tüm detayları kamuoyuna açıklanacak.
Deyrizor, PKK’nın uyuşturucu merkezi

Deyrizor, PKK’nın uyuşturucu merkezi

PKK, ticareti Suriye'de Fırat'ın doğusuna kaydırdı.
Okula başlama<br>yaşı 69 aya çıktı

Okula başlama
yaşı 69 aya çıktı

​Eğitimde yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.