Garson nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, Habibi Neccar Sosyal Tesisi'nde meydana geldi. Restoranda yemek yiyen Sabahattin Öcalan'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Durumu fark eden garson Burhan Temir, müşteriye hemen Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Temir, hızlı ve doğru müdahale sonucu Öcalan'ı boğulmaktan kurtardı.