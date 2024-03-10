Gaspçılar suç makinesi

Kadıköy’de gasp ettikleri taksiciyi boynundan bıçaklayarak ağır yaralayan ve kayıplara karışan üç gaspçı yakalandı. Gaspçılardan 17 yaşındaki O.Ş.’nin kasten yaralama, gasp, yankesicilik,otodan hırsızlık gibi suçlardan 113, S.A.’nin ise 7 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

5 Mart günü Kadıköy'de yaşanan olayda, yaşları 18’den küçük olan 3 kişi taksici Osman E.’ye el işareti yaparak durdurarak taksiye binmek istedi. Osman E., taksinin lastik havasının inik olması sebebiyle müşteri alamayacağını söyledi. Aracından inerek lastiğini kontrol eden Osman E.’nin yanına yaklaşan 3 kişi, taksi şoförünü iki kolu ve boynundan bıçakladı. Korkunç olayın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

Sol örgütlere operasyon

İstanbul'da terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Her iki soruşturmada 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimatla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlara el konuldu.

8 zehir imalatçısı kıskıvrak

İstanbul’da düzenlenen Narkoçelik- 5 operasyonunda 4'ü yabancı uyruklu 8 uyuşturucu imalatçısı yakalandı. Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler’de 3 farklı adrese yapılan baskınlarda 4 ton 420 kilogram metamfetamin, 165 kilogram aseton ele geçirildi.

Memocan yakalandı

İstanbul'da düzenlenen Mahzen-7 Operasyonu’nda aralarında Memocan lakaplı elebaşı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösteren organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.







