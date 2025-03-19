Gazi şehrinin toplu taşımasında GAZİRAY çağı: Kapasitesi 6 katına çıkıyor

GAZİRAY, Türkiye'nin önemli demiryolu projelerinden biri olup, Gaziantep şehrinin kent içi ulaşımını geliştirmek amacıyla inşa edildi. Şehir içi raylı sistemin modernizasyonunu sağlamak için planlanan bu projede, bölgedeki ulaşım altyapısını iyileştirmek hedeflenmiş ve elektrikli sistem tercih edilerek çevresel sürdürülebilirlik de göz önünde bulunduruldu. Mevcut tren hattı yenilenerek, 2 GAZİRAY hattına ve 2 hızlı tren hattına dönüştürüldü.

Türkiye'nin ilk milli banliyö tren setleri

Projede, GAZİRAY’da hizmet verecek olan yerli ve milli banliyö setleri, TÜRASAŞ tarafından üretildi. Bu setlerin araç teslim ve dinamik yol testleri gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla yapılan testlerde, üretilen ilk milli banliyö tren setlerinin taşıma kapasitesi 206’sı oturan olmak üzere toplam bin kişiye çıkıyor.

90 kilometre hıza ulaşabilen tren setlerinin iç dizaynı, yerli esintiler taşıyor. Vagon dışındaki baklava sarısı rengi ise yapılan anketle Gaziantepliler’in oylarıyla belirlendi. İlk set teslim edilirken geri kalan 7 set için çalışmalar sürüyor. Yılsonuna kadar teslim edilmesiyle GAZİRAY 8 milli tren seti ile yolcu taşıyacak. Günlük 10 bin yolcu taşıyan GAZİRAY’ın kapasitesi 60 bin kişiye çıkacak.

Şehirde raylı sistemlerle yeni bir soluk

Toplam 25 kilometrelik bir hatta ilerleyen GAZİRAY, modernize edilmiş 16 durağı bulunuyor. Eski tren hattının yeniden düzenlenmesiyle hayata geçirilen GAZİRAY, yer altından geçen 5,5 kilometrelik kısmıyla şehirde bariyer etkisi yaratmadan hızlı tren ve banliyö hatlarına hizmeti sürdürüyor.