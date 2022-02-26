​Gaziantep 100 ülkeye ihracat rekoru kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi Gaziantep toplantısında konuştu.

Gaziantep’in ihracatının yüzde 48 artarak10 milyar doları aştığını bildiren Gülle, “Gaziantep’in ekonomisi yüzde 19, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz de yüzde 13 büyüdü. Gaziantep’te ihracatçı sayımız 3 bin 490’a, Güneydoğu’da ise 5 bin 355’e yükseldi. Gaziantep’teki organize sanayi bölgesi 6’ya, Güneydoğu’daki organize sanayi bölgesi sayısı 15’e yükseldi. İnşallah yakın gelecekte bölgede açılacak 2 OSB ile beraber, bölgemizin ihracatı daha da artacak” diye konuştu.

4 YILDA YÜZDE 300 ARTIŞ

İsmail Gülle, Gaziantep’in bu rakamlarla birlikte en çok ihracat gerçekleştiren 5’inci il olduğunu söyledi. Gaziantep’in 4 yıl içerisinde elektrik-elektronik sektörü ihracatının yüzde 300 arttığını belirtti. İhracat artışının kuru meyve sektöründe yüzde 102, hububat sektöründe yüzde 70, halı sektöründe yüzde 54 ve tekstil sektöründe yüzde 34 olduğunu aktaran Gülle, “Gaziantep’te tam 10 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021 yılında gerçekleştirdi. Bununla beraber Gazi şehrimiz, 2021 yılında tam 100 ülkeye ihracat rekoru kırdı” dedi.

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Salgına rağmen 73 ülkede gerçekleştirdikleri 106 heyetle ihracatçıları dünya ile buluşturdukları aktaran Gülle, “5 Mart’ta İsrail ticaret heyetimizi de yine geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. Bölgeyle olan ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen tüm firmalarımızı, ticaret heyetlerimize davet ediyoruz" dedi.

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