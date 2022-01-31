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Şahinbey’de karla tatlı mücadele

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışma yapan mesai arkadaşlarına baklava ve çay ikram etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gaziantep haber: Şahinbey’de karla tatlı mücadele ​
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mesai arkadaşlarına baklava ve çay ikram etti.

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışma yapan mesai arkadaşlarına baklava ve çay ikram etti.

Vatandaşın mağdur olmaması için 600 kişi ve 300 iş makinasıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Ekiplerimiz, zor şartlarda çalışıyorlar. Hem çöp konteynerlerinin üzerine yağan karları hem de çöp konteynerlerinin yanına bırakılan çöpleri tek tek elleriyle topluyor. Arkadaşlarımız büyük bir fedakârlıkla şehrimizi temiz ve yolları açık tutmak adına büyük bir gayret içerisindeler. Biz de arkadaşlarımıza baklava ve çay ikram ettik. Ekip arkadaşlarımızı da kolluyoruz, gözetiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

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