Gaziantep’in gastronomisi çiftçiden başlıyor

Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin iş birliğinde tarımsal üretimin desteklenmesi programı kapsamında ‘Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Toplu Dağıtım ve Sertifika Töreni’ düzenlendi. Törende, küçükbaş süt sağım makinesi, izolasyonlu çadır, invertörlü akülü güneş paneli, 863 kişiye sürü yöneticisi sertifikası verildi.

‘ÇİFTÇİMİZ ÇOK KIYMETLİ’

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Eli nasırlı, milletin karnını doyuran kıymetli çiftçi kardeşlerim olmasa biz gastronomi alanında sesimizi yükseltemeyiz. O yüzden bizim için çok kıymetlisiniz. ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ diyoruz. Ama önce çiftçiyi yaşatmamız lazım. Biz bu anlayışla her şeyden önce Tarım Daire Başkanlığı’nı kurduk. Kimse inanmadı. Çünkü belediye deyince ilk önce alt yapı belediyeciliği akıllara geliyordu” dedi.

GAZİANTEP DÜNYAYA MODEL OLACAK

Sulanabilir arazi miktarını hızlı bir şekilde çoğaltmanın yollarını aradıklarına dikkat çeken Başkan Şahin şöyle konuştu;

“Bize tarım ve hayvancılık kapsamında ne tür proje geliyorsa yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Gaziantep modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. Son dönemde Oğuzeli’nde narla ilgili, Nizip’te zeytin ve fıstıkla ilgili, Araban’da sarımsakla ilgili desteklerimizi verdik. Oğlakların ölümüne engel olmak amacıyla süt yemi dağıtımı yaptık. Ardından aşılama talebinde bulunuldu, sessiz kalmadık. Çiftçileri korumazsak ne lezzetin başkenti olabiliriz ne de sanayide istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz. Gaziantep modeli bir Türkiye bir Dünya modeli olacak.”

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AMAÇ; ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜN GÜLMESİ

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantepli çiftçilerin alın teriyle aldığı ekipmanların dağıtımına şahitlik ettiklerini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı tüm illerde olduğu gibi Gaziantep’e de destek veriyor. 2018 yılında 200 milyona yakın bir destek verildi. Amaç, çiftçilerin yaşadığını yerde geçimini sağlayabilmesi. Bakanlığın desteklerinin dışında yerelde de destekler var. Büyükşehir Belediye Başkanı, şehrin her problemini kendine dert ediniyor. Zaten Gaziantep modeli de böyle bir şey” diye konuştu.

SÜT SAĞIM MAKİNESİ VERİLDİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ve Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman’ın kısa teşekkür konuşmalarının ardından Başkan Şahin, kadın çiftçi Gülçin Sarıoğlu’na temsili olarak süt sağım makinesi verdi. Törende 5 adet seyyar otomatik küçükbaş banyoluğu, 180 otomatik küçükbaş süt sağım makinesi, 60’ar adet izolasyonlu çadır, invertörlü akülü güneş paneli ve 863 kişiye sürü yöneticisi sertifikası dağıtıldı.