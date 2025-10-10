Gaziantepli öğrenciler Yedi Başak aracılığıyla Gazze’ye destek oldu

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana süren saldırılar nedeniyle milyonlarca sivil, su, gıda ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bölgede kurduğu mutfaklar aracılığıyla her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor; aynı zamanda barınma, sağlık ve eğitim alanlarında da destek projelerini sürdürüyor.

Bugüne kadar 1 milyon 730 bin kişilik sıcak yemek, 2 milyon 356 bin kişilik temiz içme suyu (yaklaşık 11 bin 782 ton), 131 bin kişilik taze ekmek,

62 binden fazla kişilik gıda kolisi, 21 ton un, 7.600 kişilik sebze desteği,

ayrıca 4.600 paket bebek maması ve 2.675 litre süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Yedi Başak ekipleri, abluka altındaki bölgelerde her gün sıcak yemek, gıda, su ve hijyen desteğiyle binlerce kişiye ulaşmaya devam ediyor.

Bu duyarlılık geleceğe umut oluyor

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Yedi Başak Genel Başkanı Av. İsmet Yıldırım, Gaziantep’teki öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın yürekleri ısıttığını belirtti:

“Genç kardeşlerimizin bu farkındalığı bizi derinden etkiledi. Gazze’de iki yıldır süren bir insanlık dramı yaşanıyor. Her bombanın altında bir ev değil, bir hayat yıkılıyor. Ama bu iyilikler, o yıkıntıların arasından filizlenen bir umudun habercisidir.

Rabbimiz Kur’an’da buyuruyor ki: ‘Kim bir canı kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibidir.’ Bu çocuklarımızın yaptığı da işte tam budur kalpleriyle, dualarıyla insanlığı onarmaktır.”

Yıldırım, yapılan tüm bağışların doğrudan Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurgulayarak şu ifadeleri ekledi: