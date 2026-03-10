Yeni Şafak
Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

11:5810/03/2026, Salı
DHA
Gaziantep'te jandarmanın DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.S. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini belirledi. Ekipler A.S.yi Nurdağı ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. 2015-2017 yılları arasında Suriye'nin Halep kentinde silahlı faaliyet içerisinde bulunduğu belirlenen A.S. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.






