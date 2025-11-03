Gaziantep’te define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 9 şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde, Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında arazide define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Ö.K., M.G., H.Y., Ö.Ş., C.B., E.Ö., A.K., E.E. ve M.A. isimli 9 şüpheli suçüstü yakalandı.