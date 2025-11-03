Yeni Şafak
Gaziantep’te define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 9 şahıs suçüstü yakalandı

Ele geçirilenler.

Gaziantep’in Araban ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 9 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde, Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında arazide define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Ö.K., M.G., H.Y., Ö.Ş., C.B., E.Ö., A.K., E.E. ve M.A. isimli 9 şüpheli suçüstü yakalandı.


Ekipler suçta kullanılan 1 adet laptop, 3 adet alan tarama cihazı, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ve 6 adet kazı malzemesine el koyarken gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

