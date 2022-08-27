Gündem Gaziantepte dev uyuşturucu operasyonu 20 gözaltı
GAZİANTEP

Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Gaziantep’te, 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, özel harekat, dedektör köpek ve dron destekli narkotik operasyonu yapıldı. Belirlenen 11 adrese yönelik operasyonda 43 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese yönelik narkotik operasyonu yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te, 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, özel harekat, dedektör köpek ve dron destekli narkotik operasyonu yapıldı. Belirlenen 11 adrese yönelik operasyonda 43 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese yönelik narkotik operasyonu yaptı.
37 ekipten oluşan 88 personelin katılımıyla dev operasyon
Toplam 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, Özel Harekat Polisi, dron ve narkotik dedektör köpek destekli operasyonda baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 43 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 6 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 20 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan 20 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.
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. Operasyon başta Gaziosmanpaşa olmak üzere birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleşti.
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Şafak vakti yapılan operasyona polis özel harekat ve helikopter destek verdi.
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Gaziosmanpaşa’da 3 katlı bir gecekonduya operasyon düzenleyen polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı.
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Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı.
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Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerde arama yapıldı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında "Kanal İstanbul Projesinin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı'na yönelik halen geçerli olan imar planlarının Bakanlıkça iptal edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
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Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

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Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor
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Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezon 6.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El İttihad Kalba'ya transfer oluyor.

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