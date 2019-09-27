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Gaziantep’te ekolojik köy için ilk adım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde yapılacak Ekolojik Köy Projesi için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ekolojik köy ile birlikte kırsalı korumanın ve kalkınmayı sağlamanın, köyden kente göçü azaltacağını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekolojik Köy Projesi için protokol imzalandı.
Ekolojik Köy Projesi için protokol imzalandı.

Gazi şehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde “Doğa Dostu Kent” olma yolunda önemli bir adım daha attı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğünce hazırlanan rapor doğrultusunda İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı’yla ekolojik köyler hayata geçirilecek. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda düzenlenen imza töreninde İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Ekolojik Köy Fizibilite Raporu Sözleşmesi’nin altına imza attı.

DİĞER KÖYLER DE SIRADA

Törende konuşan Şahin, projenin büyükşehirler açısından toptan bir fayda sağlayacağına değinerek, valilik başkanlığında, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri’yle birlikte çok güzel bir dönemin başladığına dikkat çekti. Özel projelere güzel destekler aldıklarına değinen Başkan Şahin, “Şu an ekolojik köy hakikaten bizim açımızdan da önemli bir proje. Çünkü özellikle köylerimizin çevreye duyarlı, yeşili, suyu, havayı, insan sağlığını ve çevreyi koruyan bir anlayışla yeniden elden geçmesi, bu sayının çoğalması gerekiyor. Köyümüzü bu amaçla yaptıktan sonra diğer köylerimizi de aynı şekilde çevreye duyarlı hale gelecekler. Ekolojik köye dönüştürülen köylerde toprak büyük bir bereket verecek. Suyumuz ve havamızla birlikte kırsalı korumak ve kalkınmayı sağlamamız, köyden kente göçü azaltmamızı sağlayacaktır” dedi.

TARIM TURİZMİ CANLANACAK

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, ekolojik köyle birlikte tarım turizminin kentte canlanacağını kaydederek, şunları söyledi: “Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü bir alanda çevre dostu, bütün kaynaklarının doğadan sağlandığı, modern bir ekolojik köy inşası yapılacak. Bu konuda Büyükşehir’in yapacağı çalışmanın bütün fizibilite bağlamındaki özelliklerini ortaya koyacak hazırlıklar için başkanımla sözleşme imzalıyoruz.”

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Hayata yol gösterecek

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Ekolojik köyler, sosyal, ekonomik, doğa dostu ve çevre kirliliğiyle mücadele etmenin etkili yolunu temsil ederek 21’inci yüzyılda çevreye zarar vermeden yaşamın yolunu gösterecek. Projenin amacı doğrultusunda ekolojik tasarım, yeşil üretim, ekolojik mimari, alternatif enerji, enerji verimliği, yeşil ulaşım, sıfır atık, su tasarrufu uygulamaları ve benzeri birçok yöntemden yararlanılacak. Yürütülecek fizibilite çalışmalarıyla doğayla uyumlu, çevre dostu, kendi enerjisini üreten, Dünya’yı kirletmeyen bir yaşam arayışı içinde bulunan, organik üretimi ve atıklarının değerlendirildiği bir cazibe merkezi oluşturulacak.

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